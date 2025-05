Tuniška tenisačica: Više puta su mi rekli da sam terorist

Podijeli :

Ons Jabeur ovog tjedna, a moguće i idućeg nastupa na WTA 1000 turniru u Rimu. Tamo je bila slobodna u prvom kolu da bi joj zatim u drugom kolu meč predala Petra Kvitova. No, ono po čemu je Tunižanka privukla pažnju u Rimu je njezin intervju te njene lijepe geste prema jednoj navijačici.

Tunižanka je u glavnom gradu Rima dala intervju Alexu MacPhersonu gdje glavni fokus nije bio na tenisu, već na situciji u Gazi. Prije dva tjedna obzanjeno je kako je UN World Food ostao bez hrane u Gazi. Jabeur je njihova ambasadorica te je WFP bio ključan za opskrbu hrane u Gazi, ali sada su zatvorene granice onemogućile dotok hrane.

“Oni rade sjajan posao. Guraju i guraju, ali nažalost, kad zatvorite granice i pustite djecu i ljude da izgladnjuju do smrti, postanete nehumani. Ne vjerujem da se ovo može događati u 2025. godini.”

Nekada druga tenisačica svijeta te trostruka Grand Slam finalistica od početka je imala pro palestinske stavove što u današnjem svijetu nerijetko izaziva brojne kritike.

“Previše puta su me nazvali teroristkinjom. Ne znam kako je to uopće povezano. Ja pokušavam pomoći ljudima, posebno djeci, koji gladuju. To ne može biti normalno”.

Koliko je Tunižanka dobra osoba dovoljno govori njena gesta prema jednoj mladoj navijačici. Naime, otac jedne djevojke je na X-u objavio kako s kćerkom dolazi u Rim, ponajviše zbog Jabeur. Izrazio je želju da se njegova kćerka slika s Tunižankom, a dobra osoba kakva Jabeur je pristala ju je upoznati. U suradnji s WTA organizirali su upoznavanje gdje je Tunižanka, uz sliku, postpisala i majicu koji je djevojka donijela.

Jabeur u idućem meču neće biti omiljena u Rimu jer ju čeka domaća predstavnica Jasmine Paolini, no poznavajući obje tenisačice, u tom meču će sigurno prevladavati dobro raspoloženje.