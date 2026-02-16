Tenisačica (25) šokirala objavom da završava karijeru: ‘Tenis je kao toksični dečko’

Podijeli :

Australska tenisačica Destanee Aiava (25) na Instagramu je najavila da će joj ovo biti posljednja godina igranja profesionalnog tenisa.

Aiava trenutno ima najbolji plasman u svojoj karijeri (trenutačno je 147. na WTA ljestvici). Odluku je objasnila dužom objavom na Instagramu.

“2026. će biti moja posljednja godina na turneji igrajući profesionalni tenis.

Od trenutka kada sam imala svoj prvi sat u Teniskom klubu Casey, cijeli moj život bio je tenis. Često sam se pitala kako bi mi život izgledao da sam odabrala bilo što drugo. I je li sve što sam žrtvovala za ovaj sport zapravo vrijedilo cijene. Bilo je vrijeme u mojoj karijeri kada sam došla do točke koja dolazi neposredno prije nego što napravite svoj veliki proboj, kada vam je svijet pod nogama i ništa vas ne može dotaknuti. Imala sam samo 17 godina, nespremna i opasno naivna na posljedice povjerenja u pogrešne ljude. Putanja moje karijere nakon toga više nikada nije bila ista.

Ponekad sam nastavila igrati jer sam osjećala da to dugujem ne samoj sebi već i svima koji su mi pomogli da se probijem kroz karijeru, da se pokušam vratiti tamo gdje (na papiru) pripadam. Drugi put sam nastavila jer sam se previše bojala početi ispočetka. Ili mi je bilo dosadno. Također nisam znala tko sam izvan tenisa i koja je moja prava strast. Stalno sam tražila onu stvar koja mi je davala mir umjesto tuge. Drugim riječima, tenis je bio moj toksični dečko.

Uz to, tenis mi je dao mnogo toga na čemu mogu biti samo zahvalna. Mjesta na koja sam putovala, a o kojima ljudi samo sanjaju. Neke od mojih najboljih prijatelja. Platformu za dijeljenje moje priče. Čak i vrijeme kada nisam imala ništa jer sam sve potrošila pokušavajući ‘uspjeti’. A također mi je uzeo stvari. Moj odnos s mojim tijelom. Moje zdravlje. Moju obitelj. Moje samopoštovanje. Bih li sve to ponovila? Stvarno ne znam, ali jedna stvar koju me ovaj sport naučio jest da uvijek postoji prilika za novi početak.

Želim reći ogromno ‘je*i se’ svima u teniskoj zajednici koji su me ikada natjerali da se osjećam manje vrijednom. Je*i se svakom kockaru koji mi je poslao prijetnje mržnjom ili smrću. Je*i se ljudima koji sjede iza ekrana na društvenim mrežama, komentirajući moje tijelo, moju karijeru ili što god, dovraga, žele cjepidlačiti. I je*i se sportu koji se krije iza takozvanih klasnih i gospodskih vrijednosti. Iza bijele odjeće i tradicije krije se kultura koja je rasistička, mizogina, homofobna i neprijateljski nastrojena prema svima koji se ne uklapaju u njezin kalup.

Život nije namijenjen bijedi ili polovičnom životu. Moj krajnji cilj je moći se svaki dan probuditi i iskreno reći da volim ono što radim – a mislim da svatko zaslužuje priliku. Imam 25 godina, ove godine punim 26 i osjećam se toliko iza svih ostalih, kao da počinjem ispočetka. Također me strah. Ali to je bolje nego živjeti život koji je neusklađen ili biti okružen stalnim uspoređivanjem i gubitkom sebe.

Zajednici stanovnika Pacifičkih otoka – hvala vam. Duboko sam ponizna što sam uspjela inspirirati mlade djevojke i dječake koji izgledaju poput mene, da se ne boje slijediti svoje snove – bez obzira na to kako soba izgleda. Bez vas, ne bi bilo mene. Ponosna sam što sam bila jedna od rijetkih koje ste vidjeli na pozornici koja nije izgrađena za nas. Ponosna sam što sam stvorila povijest za naš narod. I ponosna sam na to odakle dolazim – zbog svih vas.

Hvala svima koji su bili moji vjerni obožavatelji, mojim sponzorima, mojoj obitelji, mojim najboljim prijateljima, mom partneru, mojim mačkama i svima koji su bili pozitivan dio ovog 21-godišnjeg putovanja. Ne znam kako će ova godina izgledati ni gdje se tenis uklapa u nju. Ono što znam jest da će ovo poglavlje završiti pod mojim uvjetima. I istinski sam zahvalna ljudima koji su me podržavali bez pokušaja da mijenjaju tko sam. Radujem se ulasku u sljedeću fazu života – onu vođenu svrhom, kreativnošću i strašću.

Doviđenja, Destanee”, napisala je.