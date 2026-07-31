22-godišnja Hrvatica u Rumunjskoj izborila već 29. finale karijere

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Najbolja hrvatska tenisačica u parovima Lucija Ćirić Bagarić nastavlja igrati u sjajnoj formi u konkurenciji parova. Ovoga tjedna nastupa na WTA Challengeru u Targu Muresu te je s Angelicom Moratelli stigla do finala. Hrvatsko-talijanska kombinacija to je napravila bez izgubljenog seta.

U prvom kolu bile su bolje od Amandine Monnot i Margaux Rouvroy sa 6:4, 7:5, u četvrtfinalu su lakoćom (6:1, 6:1) porazile Alevtinu Ibragimovu i Amarissu Kiaru Toth da bi u polufinalu sa 7:5, 6:4 nadjačale Caijsu Wildu Hennemann i Sofyu Lansere.

Tako je 22-godišnja Dubrovkinja u svojoj mladoj karijeri izborila već 29. finale, a drugo iz Challenger serije 125 što joj je zasad i najveći uspjeh. U srpnju je igrala i finale Challengera u Rimu gdje je s Nikom Radišić na kraju ipak poražena sa 6:4, 6:4 od Estelle Cascino i Feng Shuao.

Ovom pobjedom je Ćirić Bagarić stigla do 130. mjesta na WTA ljestvici uživo, a eventualni naslov i titula karijeru značio bi i skok do 118. mjesta. Ćirić Bagarić je prije nekoliko godina obećavala i u pojedinačnoj konkurenciji gdje je dosegla 157. mjesto WTA ljestvice. Sada se ipak nalazi na 366. mjestu na ljestvici uživo.