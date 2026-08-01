Shapovalov protiv Gee za naslov u Los Cabosu

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Kanađanin Denis Shapovalov igrat će u finalu teniskog ATP turnira u Los Cabosu potiv Francuza Arthura Gee nakon što je u polufinalu izbacio petog nositelja turnira Britanca Camerona Norrieja svladavši ga sa 6–3, 5–7, 6–4..

Nešto ranije u prvom polufinalu Francuz Gea pobijedio je Colemana Wonga iz Hong Konga sa 7–6(7), 6–3.

Za 21-godišnjeg Geu, koji je trenutačno 127. na ATP ljestvici, ovo će biti prvi nastup u finalu. Shapovalov, koji je šest godina stariji, dosad je osvojio četiri naslova; prije nešto manje od šest godina stigao je do desetog mjesta na svijetu, čime je postao treći najbolje rangirani Kanađanin u povijesti. Trenutačno se nalazi na 39. mjestu ATP ljestvice.

ATP Los Cabos – polufinale:

Arthur Gea (Fra) – Coleman Wong (HKo) 7-6 (7), 6-3

Denis Shapovalov (Kan/N.8) – Cameron Norrie (VBr/N.5) 6-3, 5-7, 6-4