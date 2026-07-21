Borna Gojo u SAD-u upisao prvu pobjedu nakon mjesec dana čekanja

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Foto: Hrvatski teniski savez / Mario Ćužić

Nakon završetka Wimbledona i odigravanja posljednjih zemljanih ATP turnira, došao je red na američku turneju po betonu. Na tvrdoj podlozi se kao kod kuće osjeća splitski tenisač Borna Gojo koji je u utorak započeo svoj put na ATP Challengeru u Bloomfield Hillsu.

Njegov protivnik u prvom kolu trebao je biti Yunchaokete Bu, no Kinez je otkazao nastup pa je Splićanin igrao protiv kvalifikanta Sebastiana Gorznyja.

Gojo je sjajno krenuo u susret protiv 955. igrača svijeta te je ekspresno odjurio na 5:1. Uspio je 22-godišnji Amerikanac tada smanjiti na 5:2, ali samo je odgodio Gojino osvajanje seta sa 6:2.

Splićanin nije stao s dobrim igrama ni u drugom setu jer je već u prvom gemu napravio break koji je i sačuvao do kraja za pobjedu od 6:2, 6:2.

Gojo je ovim slavljem prekinuo niz od mjesec dana bez pobjede. Zbog ozljeda je Splićanin nastupao samo na kvalifikacijama Roland Garrosa i Wimbledona. U Parizu je upisao dvije pobjede dok je u Londonu slavio jednom prije poraza od Coltona Smitha u drugom kolu.

Ta posljednja pobjeda stigla je 22. lipnja protiv Colemana Wonga na travi. Gojo će svoju formu prije US Opena pokušati izbrusiti u drugom kolu protiv pobjednika meča između Billyja Harrisa i Dhakshineswara Suresha.