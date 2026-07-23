UŽIVO Konferencijska liga: Počeo je dvoboj u Varaždinu, Kek čeka povratničku euro utakmicu!

Osvajač češkog kupa, MFK Karvina, izbačen je iz svih europskih natjecanja nakon što je dokazano da je klub namještao utakmice, a UEFA je potvrdila i isključenje iz doigravanja za Europa ligu. Odluka UEFA-e pokrenula je pravu lavinu promjena u europskim kvalifikacijama.

Izbacivanjem Karvine najviše je profitirala Viktoria Plzeň. Kao trećeplasirana momčad prošle sezone, umjesto nastupa u drugom pretkolu, sada izravno ulazi u doigravanje za Europa ligu. Njihovo upražnjeno mjesto preuzima FC Hradec Králové, koji se tako seli iz drugog pretkola Konferencijske lige, gdje je prvotno trebao igrati.

Ova rokada čeških klubova izravno je utjecala i na hrvatskog predstavnika, NK Varaždin. Uslijed promjena, Varaždin je dobio novog protivnika u drugom pretkolu UEFA Konferencijske lige. Umjesto s Hradec Královéom, Varaždinci će se sada susresti s momčadi FK Jabloneca.