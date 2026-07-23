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UŽIVO Konferencijska liga: Počeo je dvoboj u Varaždinu, Kek čeka povratničku euro utakmicu!

Conference League 23. srp 202617:40 > 20:18 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Danas se igraju prve utakmice drugog pretkola Konferencijske lige u kojem sudjeluju i hrvatski klubovi. Varaždin od 20 sati dočekuje češki Jablonec, dok je Rijeka na Rujevici ugostiti Derry City od 20:45.

20:18

VARAŽDIN - JABLONEC 0:0

18

Još jedan žuti za domaći sastav, sada ga je dobio Škaričić

20:10

VARAŽDIN - JABLONEC 0:0

6'

Prvi žuti za Latkovića, koji je lovio za dres suparnika

20:02

VARAŽDIN - JABLONEC 0:0

1' 

Nakon pola sata jakog pljuska počeo je dvoboj u Varaždinu. 

19:36

Kek odabrao sastav za povratnički dvoboj

 

RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović. Barco, Devetak - Pavić, Dantas, Janković - Gojak, Adu Djei, Fruk.

18:51

Stigli sastavi Varaždina i Jabloneca

 

Varaždin: Silić - Maglica, Punčec, Škaričić, Duraković - Canjuga, Duvnjak - Latković, Mamić, Tavares - Mamut.

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novak - Čanturašvili, Okeke, Sedlaček, Sobol - Ahl, Jawo, Zorvan.

18:40

Varaždin ima novog protivnika u Europi

Osvajač češkog kupa, MFK Karvina, izbačen je iz svih europskih natjecanja nakon što je dokazano da je klub namještao utakmice, a UEFA je potvrdila i isključenje iz doigravanja za Europa ligu. Odluka UEFA-e pokrenula je pravu lavinu promjena u europskim kvalifikacijama.

Izbacivanjem Karvine najviše je profitirala Viktoria Plzeň. Kao trećeplasirana momčad prošle sezone, umjesto nastupa u drugom pretkolu, sada izravno ulazi u doigravanje za Europa ligu. Njihovo upražnjeno mjesto preuzima FC Hradec Králové, koji se tako seli iz drugog pretkola Konferencijske lige, gdje je prvotno trebao igrati.

Ova rokada čeških klubova izravno je utjecala i na hrvatskog predstavnika, NK Varaždin. Uslijed promjena, Varaždin je dobio novog protivnika u drugom pretkolu UEFA Konferencijske lige. Umjesto s Hradec Královéom, Varaždinci će se sada susresti s momčadi FK Jabloneca.

18:24

Navijači Jabloneca u centru Varaždina

Nogometaši Varaždina danas kreću u europsku avanturu, u drugom pretkolu Konferencijske lige na svom terenu od 20 sati igraju protiv češkog Jabloneca. Upravo su češki navijači bili danas glavna atrakcija u centru Varaždina, okupilo se njih 200-tinjak uoči utakmice.

17:47

Matjaž Kek ne skriva nestrpljenje

"Moramo razmišljati o našoj kvaliteti i prezentaciji, vjerujem, na punoj Rujevici. Igraju se dvije utakmice i treba biti pametan i znati se prilagoditi. Europa ne prašta, ni u prvom ni u drugom kolu. Ovo su utakmice koje nose nešto više, mogu dati potvrdu kvalitete i afirmaciju. Početak je sezone, bit će promjena, ja jedva čekam da utakmica počne”, rekao je trener Rijeke Matjaž Kek u najavi utakmice.

 

Što je još rekao Kek, ali i Toni Fruk o momčadi iz Sjeverne Irske, pogledajte OVDJE

17:40

U trećem pretkolu moguć put i u Skandinaviju

Održan je ždrijeb trećeg pretkola Konferencijske lige, a Rijeka i Varaždin saznali su moguće suparnike u slučaju prolaska svojih aktualnih europskih prepreka.

 

I Varaždin i Rijeka bi mogli put Islanda, detaljnije o svemu pročitajte OVDJE

 

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