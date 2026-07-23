UŽIVO Konferencijska liga: Počeo je dvoboj u Varaždinu, Kek čeka povratničku euro utakmicu!

Danas se igraju prve utakmice drugog pretkola Konferencijske lige u kojem sudjeluju i hrvatski klubovi. Varaždin od 20 sati dočekuje češki Jablonec, dok je Rijeka na Rujevici ugostiti Derry City od 20:45.
VARAŽDIN - JABLONEC 0:0
18
Još jedan žuti za domaći sastav, sada ga je dobio Škaričić
VARAŽDIN - JABLONEC 0:0
6'
Prvi žuti za Latkovića, koji je lovio za dres suparnika
VARAŽDIN - JABLONEC 0:0
1'
Nakon pola sata jakog pljuska počeo je dvoboj u Varaždinu.
Kek odabrao sastav za povratnički dvoboj
RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović. Barco, Devetak - Pavić, Dantas, Janković - Gojak, Adu Djei, Fruk.
Stigli sastavi Varaždina i Jabloneca
Varaždin: Silić - Maglica, Punčec, Škaričić, Duraković - Canjuga, Duvnjak - Latković, Mamić, Tavares - Mamut.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novak - Čanturašvili, Okeke, Sedlaček, Sobol - Ahl, Jawo, Zorvan.
Varaždin ima novog protivnika u Europi
Izbacivanjem Karvine najviše je profitirala Viktoria Plzeň. Kao trećeplasirana momčad prošle sezone, umjesto nastupa u drugom pretkolu, sada izravno ulazi u doigravanje za Europa ligu. Njihovo upražnjeno mjesto preuzima FC Hradec Králové, koji se tako seli iz drugog pretkola Konferencijske lige, gdje je prvotno trebao igrati.
Ova rokada čeških klubova izravno je utjecala i na hrvatskog predstavnika, NK Varaždin. Uslijed promjena, Varaždin je dobio novog protivnika u drugom pretkolu UEFA Konferencijske lige. Umjesto s Hradec Královéom, Varaždinci će se sada susresti s momčadi FK Jabloneca.
Navijači Jabloneca u centru Varaždina
Nogometaši Varaždina danas kreću u europsku avanturu, u drugom pretkolu Konferencijske lige na svom terenu od 20 sati igraju protiv češkog Jabloneca. Upravo su češki navijači bili danas glavna atrakcija u centru Varaždina, okupilo se njih 200-tinjak uoči utakmice.
Matjaž Kek ne skriva nestrpljenje
"Moramo razmišljati o našoj kvaliteti i prezentaciji, vjerujem, na punoj Rujevici. Igraju se dvije utakmice i treba biti pametan i znati se prilagoditi. Europa ne prašta, ni u prvom ni u drugom kolu. Ovo su utakmice koje nose nešto više, mogu dati potvrdu kvalitete i afirmaciju. Početak je sezone, bit će promjena, ja jedva čekam da utakmica počne”, rekao je trener Rijeke Matjaž Kek u najavi utakmice.
Što je još rekao Kek, ali i Toni Fruk o momčadi iz Sjeverne Irske, pogledajte OVDJE.
U trećem pretkolu moguć put i u Skandinaviju
Održan je ždrijeb trećeg pretkola Konferencijske lige, a Rijeka i Varaždin saznali su moguće suparnike u slučaju prolaska svojih aktualnih europskih prepreka.
I Varaždin i Rijeka bi mogli put Islanda, detaljnije o svemu pročitajte OVDJE.
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