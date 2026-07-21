Džumhur nakon finala Umaga predao meč u Portugalu

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xMarcoxTodaro IPAxSportx via Guliver Image

Damir Džumhur prošlog je tjedna igrao sjajno na ATP 250 turniru u Umagu gdje je došao do finala. Tamo ga je na kraju s 2-1 u setovima porazio 22-godišnji Daniel Merida koji je tako stigao do prve ATP titule.

Bosanskohercegovački tenisač otišao je nakon toga u Estoril gdje je u prvom kolu igrao protiv Huga Gastona. Međutim, Džumhur nije bio na najboljoj fizičkoj razini te je pri zaostatku 5:0 predao meč Francuzu.

Bh. tenisač već je nakon finala Umaga na konferenciji za medije spomenuo kako ima problema s bočnim trbušnim mišićem te se čini da ta ozljeda nije sanirana jer je predao susret.

Ovom predajom Džumhur će ispasti iz TOP 100 na ATP ljestvici jer se trenutačno na ljestvici uživo nalazi na 101. mjestu.