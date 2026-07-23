Rijeka Poljacima ‘krade’ Šotičeka? Evo što se događa

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Marin Šotiček trebao je put Lodza gdje je trebao potpisati za Widzew, ali posao je pod znakom upitnika.

Kako doznajem Telesport, Šotiček je sve dogovorio s poljskim prvoligašem te su ostale samo formalnosti, ali izgleda da Hrvat nije donio konačnu odluku.

Iako je Widzew u utrci za Šotičeka nadmašio Anderlecht, u cijelu priču se sada uključila i Rijeka koja bi voljela dovesti krilnog napadača u svoje redove, a ljudi iz Šotičekovog tima smatraju da je odlazak na Rujevicu najbolja opcija za njegovu karijeru.

Widzew može dati osjetno bolju ponudu od Rijeke za Šotičeka, ali s Rujevice se nadaju kako mogu dogovoriti posudbu s potencijalnim otkupom kojeg bi si mogli priuštiti nakon prodaje Tonija Fruka.

Šotiček se nije naigrao u švicarskom velikanu Baselu, tijekom protekle sezone u njihovom dresu upisao je ukupno 38 službenih nastupa, postigavši jedan pogodak uz tri asistencije