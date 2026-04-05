Čehinja u Južnoj Americi osvojila prvi turnir na stranom tlu

Češka tenisačica Marie Bouzkova (WTA - 26.) opravdala je ulogu prve nositeljice WTA 250 turnira u Bogoti, gdje je u nedjeljnom finalu svladala Mađaricu Pannu Udvardy (WTA - 92.) sa 6:7 (7), 6:2, 6:2 i tako došla do svog trećeg naslova na WTA Touru, a prvog izvan domovine.

Naime, Bouzkova je prva dva trofeja u karijeri osvojila na turniru u Pragu, gdje je bila pobjednica 2022. i 2025.

Bilo je to njeno deveto finale u karijeri, a drugo u kolumbijskom glavnom gradu, gdje je poražena prije dvije godine.

Udvardy je u svom prvom finalu ostala bez glavne nagrade.