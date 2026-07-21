Osvojio je Umag pa ispao u prvom kolu u Portugalu

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Kacper Staniec NEWSPIX.PL via Guliver Image

22-godišnji Španjolac prošlog je tjedna na ATP 250 turniru u Umagu stigao do svog premijernog naslova na ATP razini. U finalu je s 2-1 u setovima bio bolji od Damira Džumhura te se tako pokazao teniskom svijetu.

Međutim, mladi Madriđanin nije uspio prenijeti formu iz Umaga na krajnji zapad Europe. Naime, u prvom kolu ATP 250 turnira u portugalskom Estorilu Merida je izgubio od sretnog gubitnika Kyriana Jacqueta.

U prvom setu Španjolac je slavio sa 6:1 da bi u sljedeća dva seta ipak izgubio sa 6:1 i 7:5. Merida posebno može žaliti za trećim setom gdje je kod 5:4 imao i servis za meč. To nije iskoristio pa je ostao bez nove pobjede na ATP razini.

Jacquet će u drugom kolu igrati protiv Alexandera Blockxa koji je u Umagu zapeo već na prvoj prepreci.