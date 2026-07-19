Ibrahimovićev sin napustio Milan i pronašao novi klub

AZ u mladom Šveđaninu vidi igrača s velikim potencijalom, a zasad ga planira priključiti svojoj razvojnoj momčadi Jong AZ. Nizozemski klub objavio je kako će Ibrahimović prvo sanirati lakšu ozljedu, a zatim nastaviti proces razvoja.

“Maximilian Ibrahimović dobit će priliku za oporavak od lakše ozljede, a zatim će se priključiti momčadi Jong AZ. Još nije poznato kada će se 19-godišnji napadač vratiti na teren. Kada se oporavi, moći će nastaviti svoj razvojni put, a klub vjeruje da s vremenom može postati važan igrač”, stoji u objavi.

Ibrahimović je u Jong Ajax stigao početkom 2026. godine, ali zbog ozljeda je odigrao samo četiri utakmice. Sada će pokušati napraviti novi iskorak u Alkmaaru.

Za razliku od svog oca Zlatana, koji je bio klasični napadač, Maximilian igra na krilnoj poziciji. U AZ-u će nastaviti razvijati tehničke i taktičke kvalitete, a cilj mu je izgraditi vlastiti nogometni put.