Bivši golman Dinama potpisao za Goricu

Gorica je pronašla novo rješenje među vratnicama. Novi član velikogoričkog kluba postao je 25-godišnji Renato Josipović, koji je potpisao ugovor s prvoligašem.
Josipović je prošao Dinamovu omladinsku školu, a za seniorsku momčad zagrebačkog kluba debitirao je sa 19 godina. U karijeri je još branio za Rudeš, Bravo, Pafos i Široki Brijeg.
U posljednjoj sezoni bio je prvi vratar Širokog Brijega, za koji je upisao 30 prvenstvenih nastupa i čak deset puta sačuvao mrežu netaknutom.
Nakon dolaska u Goricu izrazio je zadovoljstvo novim izazovom.
“Jako sam sretan što sam ovdje i što započinjem novo poglavlje u svojoj karijeri. Želim zahvaliti upravi, trenerima i svima koji su sudjelovali u mom dolasku. Dat ću sve od sebe da svojim radom, zalaganjem i odnosom prema dresu opravdam ukazano povjerenje“, poručio je Josipović.
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