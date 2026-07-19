Bivši golman Dinama potpisao za Goricu

U posljednjoj sezoni bio je prvi vratar Širokog Brijega, za koji je upisao 30 prvenstvenih nastupa i čak deset puta sačuvao mrežu netaknutom.

Nakon dolaska u Goricu izrazio je zadovoljstvo novim izazovom.

“Jako sam sretan što sam ovdje i što započinjem novo poglavlje u svojoj karijeri. Želim zahvaliti upravi, trenerima i svima koji su sudjelovali u mom dolasku. Dat ću sve od sebe da svojim radom, zalaganjem i odnosom prema dresu opravdam ukazano povjerenje“, poručio je Josipović.