Francuski reprezentativac žestoko udario po suigračima: ‘Ovo nikad prije nisam vidio, neprihvatljivo!’

Engleska je osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu pobjedom 6:4 protiv Francuske u Miamiju. Iako su Englezi na poluvremenu imali velikih 4:0, Francuzi su se u nastavku približili na samo pogodak zaostatka, ali nisu uspjeli dovršiti veliki preokret.
Bukayo Saka predvodio je Englesku hat-trickom, dok su se među strijelce upisali još Declan Rice, Jude Bellingham i Ezri Konsa. Za Francusku je dvaput pogodio Kylian Mbappe i postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a mrežu je zatresao i Ousmane Dembele, kao i Bradley Barcola.
Nakon susreta pažnju je privukla oštra izjava Adriena Rabiota, koji nije skrivao nezadovoljstvo pristupom svoje momčadi u prvom poluvremenu.
“Danas sam vidio ponašanje kakvo nikad prije nisam vidio. Za ovakvu utakmicu to je neprihvatljivo”, rekao je Rabiot.
Iskusni veznjak posebno je kritizirao izdanje Francuske prije odmora, kada je zaostajala četiri pogotka:
“Bili smo sramotni tijekom prvog poluvremena! To je razočaravajuće, jer je ovo bila posljednja utakmica na kojoj smo mogli ostaviti dobar dojam.”
Dodao je da je poraz od Španjolske u polufinalu ostavio trag, ali da to nije smjelo biti opravdanje:
“Bilo je puno razočaranja nakon poraza od Španjolske u polufinalu, ali još je bilo posla koji je trebalo dovršiti i ne možemo se samo tako opustiti. Razgovarali smo na poluvremenu i rekli da moramo pokazati malo ponosa; stvari su bile puno bolje u drugom poluvremenu, jer je ponašanje u prvom poluvremenu bilo neprihvatljivo.”
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