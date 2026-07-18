Collignon i Tsitsipas bore se za naslov u Gstaadu

U finalu ATP turnira tenisača u Gstaadu igrat će Belgijanac Raphael Collignon i Grk Stefanos Tsitsipas.

Collignon (24) je do svog prvog plasmana u finale nekog ATP turnira stigao nesvakidašnjim preokretom protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola u polufinalu.

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Collignon je u konačnici slavio sa 1-6, 7-6 (5), 7-5 iako je i u drugom i u trećem setu gubio sa 3-5. U drugom je setu pri tom rezultatu bio suočen i s meč-loptom Cerundola na vlastitom servisu, ali uspio je osvojiti taj gem, a zatim i napraviti “break” kojim se vratio u dvoboj. U trećem je setu Cerundolo opet stigao na gem od pobjede samo da bi Collignon osvojio zadnje četiri igre.