Evo do kada bi Modrić trebao obznaniti odluku o budućnosti u Milanu

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Dok se u hrvatskim medijima špekulira o razgovorima Luke Modrića s novim izbornikom Slavenom Bilićem, Talijani pišu o njegovom nastavku karijere u Milanu.

Prema Gazzette dello Sport, Luka Modrić je iznimno blizu produljenja ugovora s Milanom na još jednu sezonu.

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Vlasnik RedBirda Gerry Cardinale i klupski savjetnik Zlatan Ibrahimović tjednima su vršili pritisak na hrvatskog maestra, a ključni sastanak trebao bi se održati do ponedjeljka. U taboru rossonera vlada golemi optimizam, a jedini uvjet za Modrićev potpis je potvrda svih tehničkih i sportskih garancija koje je zatražio od kluba.

Novi strateg Milana, portugalski stručnjak Rúben Amorim, već je detaljno razradio taktičku križaljku za nadolazeću sezonu u kojoj talijanski klub očekuju i naporni europski ispiti u Europskoj ligi. Bivši trener Benfice i Manchester Uniteda u Modriću vidi ključnu figuru na terenu, ali i neprocjenjivog mentora u svlačionici za mlade veznjake Samuelea Riccija i Ardona Jasharija.