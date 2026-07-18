Đoković: Kraj karijere je bliži nego ikad

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AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Novak Đoković otvoreno je govorio o završetku karijere, priznajući da osjeća kako se taj trenutak približava, iako i dalje vjeruje da može igrati na najvišoj razini.

Osvajač 24 Grand Slam titule istaknuo je da još uvijek ima motiv i kvalitetu nositi se s najboljima, ali da je svjestan kako će jednoga dana morati reći zbogom profesionalnom tenisu.

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“I dalje osjećam da se mogu natjecati na najvišoj razini. Međutim, trenutak kada ću završiti karijeru sigurno je bliži nego ikada. Andre Agassi je jednom rekao da ne zna kada će doći kraj moje karijere, ali da će, kada se to dogodi, sve ići vrlo brzo. Mislim da je u pravu”, rekao je Đoković tijekom događaja Fanatics Fest.

Srpski je as dodao da ne postoji idealan način na koji sportaš završava karijeru.

“Neki se žele povući dok su na vrhuncu, drugi odlaze kada tijelo više ne može izdržati, a ima i onih koji shvate da više ne mogu parirati najboljima. Ja samo pokušavam uživati u tome što još uvijek mogu igrati.”

Govoreći za CBS Mornings, Đoković se prisjetio i svojih početaka, naglasivši koliko je put do vrha bio težak za njega i njegovu obitelj.

“Imao sam četiri godine kada sam počeo igrati tenis. Nitko u mojoj obitelji prije toga nije držao reket u rukama. U Srbiji tada nije postojala teniska tradicija, ali sam se zaljubio u ovaj sport i zamolio oca da mi kupi prvi reket. Tako je počela moja ljubavna priča s tenisom”, rekao je Novak i posebno istaknuo da je odrastao u iznimno teškim okolnostima.

“Devedesetih godina prošli smo kroz ratove, sankcije, ekonomsku krizu i brojna iskušenja. Unatoč tome, moji roditelji su učinili sve kako bi mi omogućili da se bavim jednim od najskupljih sportova.”

Đoković je otkrio da su zbog njega određene žrtve morala podnijeti i njegova mlađa braća.

“Imam dva mlađa brata koja su također željela igrati tenis, ali nisu mogla dobiti podršku kakvu sam imao ja. Roditelji su zbog toga osjećali krivnju, ali nisu imali izbora. Tada sam sebi obećao da ću jednog dana vratiti obitelji za sve što je učinila za mene i omogućiti im ljepši život. Danas, kada pogledam gdje smo stigli, znam da je sav trud imao smisla”.