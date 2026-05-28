Ružić izgubila u drugom kolu Roland Garrosa

(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

U drugom kolu Roland Garrosa Antonia Ružić je izgubila od Madison Keys s 2-0 u setovima te je tako Hrvatska ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na drugom Grand Slamu sezone.

Dobar otpor pružila je Ružić u prvom setu iako je kod 2:2 izgubila gem na svom početnom udarcu. Ekspresno se vratila na 3:3 da bi zatim i povela s 4:3. Ipak, Keys je potom osvojila pet gemova u nizu te je stigla do prednosti od 6:4, 2:0.

Tada Međimurka smanjuje na 2:1 i prekida loš niz bez osvojenog gema. Imala je tada Ružić break priliku za povratak, ali Keys je to ukrotila sjajnim volejem te je na koncu povela s 3:1. Ta neiskorištena lopta za povratak poremetila je hrvatsku tenisačicu koja je ponovno izgubila svoj servis i Keys je stigla na dva gema od pobjede.

Svoj novi niz je osvajačica Australian Opena iz 2025. podebljala na tri gema te je povela s 5:1. Imala je tada dvije meč-lopte koje je Ružić spasila i smanjila na 5:2. Uspjela je potom smanjiti i na 5:3 te je drugi put servirala za ostanak u meču.

Uz probleme i 0-30 Keys, Ružić je ipak uspjela smanjiti na 5:4 i natjerati Amerikanku na drugi servis za meč. Keys je ovaj put bila sigurna te je zaključila meč i upisala pobjedu sa 6:4, 6:4.

Ovim porazom Ružić Hrvatska je ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na Roland Garrosu. Ono što je pozitivno jest da su Hrvati aktivni u parovima. Nikola Mektić je upisao pobjede u prvom kolu muških i mješovitih parova dok je Mate Pavić slavio u prvom kolu muških parova.