Ružić i Marčinko očekivano ispale iz turnira parova na Roland Garrosu

Očekivano su hrvatske tenisačice Antonia Ružić i Petra Marčinko nastup na turniru parova u Roland Garrosu okončale na samom startu, u dvoboju prvog kola svladale su ih prve nositeljice, Čehinja Katerina Siniakova i Amerikanka Taylor Townsend, sa 6-1, 6-0.

Od prvog do posljednjeg poena vidjela se velika razlika u kvaliteti. Uostalom, Ružić i Marčinko ne nastupaju zajedno u parovima, dok su trenutačno Čehinja i Amerikanka najbolji svjetski par i vodeće tenisačice na WTA ljestvici parova.

Siniakova i Townsend, dvije 30-godišnje tenisačice, zajedno su osvojile dva Grand Slam naslova, Wimbledon prije dvije godine i Australian Open prošle godine. Uz to Siniakova od ranije ima još čak osam Grand Slam naslova osvojenih u ženskim parovima.

Ružić će u četvrtak igrati meč drugog kola pojedinačnog dijela turnira protiv Amerikanke Madison Keys, dok je Marčinko na oba turnira, pojedinačnom i u parovima, ispala u mečevima prvog kola.