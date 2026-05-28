Doveo je Livakovića i nije ga koristio, sada je napustio klupu nakon ispadanja iz lige

Ricardo Larreina via Guliver Image

Prošloga ljeta Girona je na posudbu iz turskog Fenerbahčea dovela hrvatskog reprezentativnog vratara Dominika Livakovića.

Međutim, trener Michel umjesto Vatrenog koristio je Paula Gazzanigu te mu se to neko vrijeme isplaćivalo. Ipak, klub koji je nedavno igrao i Ligu prvaka je na kraju sezone ispao iz lige kao i Mallorca te Real Oviedo.

Taj ishod značio je i odlazak Michela s klupe katalonskog kluba te je sada, kako javlja Fabrizio Romano, on glavni kandidat za preuzimanje klupe Ajaxa koji je nakon drame protiv Utrechta izborio svoje mjesto u pretkolu Konferencijske lige.