Franucski tinejdžer slavio u drugom kolu Roland Garrosa i ispisao povijest

(AP Photo/Emma Da Silva) via Guliver Image

Mladi 17-godišnji Francuz Moise Kouame je u prvom kolu slavio protiv Marina Čilića s 3-0 u setovima, a da to nije bilo slučajno pokazao je u drugom kolu kada je s 3-2 u setovima bio bolji od Paragvajca Daniela Adolfa Valleja.

Prva dva seta pripala su 17-godišnjem Francuzu sa 6:3 i 7:5 da bi u drugom i trećem setu ipak bio bolji Vallejo. Treći set je Paragvajcu pripao sa 6:3 da bi u četvrtom slavio sa 6:2.

U petom setu je talentirani Vallejo poveo s 5:2, ali mladi Kouame se nije predavao te se uspio vratiti na 5:5 i kasnije odvesti set u tie-break koji se u posljednjem setu na Grand Slamovima igra do 10 osvojenih poena.

Veliku prednost od 5-0 stekao je Kouame, ali se Vallejo uspio vratiti, a potom i povesti sa 7-6. Međutim, od tog trenutka do kraja meča Paragvajac je osvojio tek jedan poen što je značilo da je Kouame sa 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6(8) slavio i izborio treće kolo Roland Garrosa.

Postao je tako mladi Francuz najmlađi sudionik trećeg kola pariškog Grand Slama još od 1989. godine. U sljedećem kolu igrat će protiv Čileanca Alejandra Tabila koji je u treće kolo prošao pobjedom bez borbe. Njemu je meč predao Monegažanin Valentin Vacherot.