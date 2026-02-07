Rumunjka pred domaćim navijačima u posljednjoj sezoni karijere ‘razbila’ nekadašnju osvajačicu US Opena

Podijeli :

xAncaxTepeix via Guliver Image

Rumunjska tenisačica Sorana Cirstea na iznimno je uvjerljiv način osvojila WTA 250 turnir u Cluju, pobijedila je u finalu Britanku Emmu Raducanu sa 6:0, 6:2.

Meč između prve nositeljice Raducanu i treće nositeljice Cirstee trajao je samo jedan sat i tri minute, a 35-godišnja domaća igračica dominirala je od početka do kraja. U niti jednom trenutku Raducanu nije mogla uhvatiti ritam svoje suparnice te je još uvijek na jednom osvojenom turniru u karijeri, a bila je to ona senzacionalna pobjeda na US Openu 2021. godine.

Cirstea je u Cluju s domaćim navijačima proslavila četvrtu WTA krunu u karijeri. Inače, Cirstea igra svoju posljednju sezonu na Touru, a ako ovako nastavi, možda se i predomisli.

