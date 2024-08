Rubljov izbacio Sinnera, Ruskinja i tri Amerikanke u polufinalu Toronta

Podijeli :

Eric Bolte-USA TODAY Sports via Guliver Image

Ruski tenisač Andrej Rubljov pobijedio prvog igrača na ATP ljestvici, Talijana Jannika Sinnera, sa 6-3, 1-6, 6-2 i plasirao se u polufinale turnira Masters 1000 serije u kanadskom Montrealu, a za plasman u finale će morati pobijediti još jednog talijanskog tenisača, Mattea Arnaldija.

Arnaldi je u četvrtfinalu bio bolji od Japanca Keija Nishikorija sa 6-4, 7-5.

Kanadski Masters nije donio puno radosti 26-godišnjem Rubljovu, jer je do ove godine u četiri nastupa ostvario svega jednu pobjedu. U subotu je u Montrealu ostvario dvije.

Zbog nadoknađivanja jednog dana programa, koji je izgubljen zbog kiše, Rubljov je prvo igrao meč trećeg kola protiv Brandona Nakashime i pobijedio ga sa 6-2, 6-2. I Sinner je dvaput izlazio na teren. U osmini finala je sa 6-4, 6-3 bio bolji od Čileanca Alejandra Tabila i tom pobjedom postao prvi tenisač koji je osigurao nastup na završnom ATP turniru osmorice najboljih u Torinu.

Tri američke tenisačice i Ruskinja Diana Šnajder izborile su mjesto u polufinalu WTA 1000 turnira u Torontu, u kojem neće biti treće tenisačice svijeta Bjeloruskinje Arine Sabaljenke, jer je bolja od nje sa 6-4, 6-2 bila američka predstavnica Amanda Anisimova.

Anisimova je tom pobjedom došla do svog prvog polufinala na jednom WTA 1000 turniru, nakon što je propustila cijelu prošlu sezonu kako bi se posvetila svom mentalnom zdravlju.

Sabaljenka je za Anisimovu bila idealna suparnica, jer joj je ovo već peta pobjeda nad Bjeloruskinjom u sedam međusobnih dvoboja.

Za plasman u finale Anisimovu čeka osma nositeljica Emma Navarro.

U drugom polufinalu će braniteljica naslova i treća nositeljica Jessica Pegula, pokušati osigurati američko finale u Torontu, a suparnica će joj biti Ruskinja Diana Šnajder koja je u ruskom četvrtfinalnom obračunu svladala Ljudmilu Samsonovu sa 4-6, 6-1, 6-4. Za 20-godišnju Ruskinju će ovo biti prvo WTA 1000 polufinale u karijeri, a do njega je stigla nakon što je u paru s Mirom Andrejevom osvojila srebrno olimpijsko odličje u Parizu i pokazala da joj prijelaz sa zemljane na tvrdu podlogu nije predstavljao nikakav problem.

No, i Pegula se u Kanadi sjajno osjeća, jer je pobjedom 6-4, 7-5 protiv sunarodnjakinje Peyton Stearns postala tek četvrta tenisačica u Open eri koja je četiri godine zaredom došla do polufinala Canadian Opena. Prije nje to je uspjelo samo Monici Seles, Gabrieli Sabatini i Simoni Halep.