Đoković izgubio set pa preokretom slavio u prvom kolu RG-a: Namučio ga Francuz s razornim servisom

Novak Đoković uspješno je otvorio nastup na Roland Garrosu pobjedom protiv domaćeg predstavnika Giovannija Mpetshi Perricarda rezultatom 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Srpski tenisač tako je napravio prvi korak prema potencijalnoj 25. Grand Slam tituli protiv 83. igrača svijeta, poznatog po jednom od najsnažnijih servisa na Touru.

U drugom kolu Đoković će igrati protiv još jednog Francuza, Valentiny Royera, trenutno 73. igrača na ATP ljestvici. Pobjednik tog dvoboja u trećem kolu igrat će protiv boljeg iz meča između Dina Prižmića i Joãoa Fonsece.

Početak susreta donio je izjednačenu borbu u kojoj su oba tenisača sigurno držala svoje servis-gemove. Perricard je, uz veliku podršku domaće publike, igrao agresivno i bez straha, a ključni trenutak prvog seta dogodio se pri rezultatu 5:5 kada je oduzeo servis Đokoviću i potom odservirao za vodstvo od 1:0 u setovima.

Drugi set bio je još neizvjesniji. Đoković je konstantno pritiskao servis protivnika, ali je Francuz dugo uspijevao spašavati break-lopte. Srpski tenisač propustio je ukupno šest prilika za break prije nego što je kod vodstva 6:5 napokon iskoristio četvrtu set-loptu i izjednačio rezultat.

Nakon toga Đoković je potpuno preuzeo kontrolu nad mečom. Treći set otvorio je serijom od tri uzastopna gema i protivniku prepustio samo jedan gem u cijeloj dionici.

U četvrtom setu ponovno se razvila borba. Đoković je prvi stigao do breaka, no Perricard je odmah uzvratio i izjednačio na 1:1. Francuz je zatim zatražio i kratku liječničku pomoć, ali je nastavio meč bez većih problema.

Ključni trenutak završnog seta dogodio se kod rezultata 3:3, kada je Đoković ponovno podigao razinu igre, napravio odlučujući break i poveo 4:3. Do kraja susreta sigurno je sačuvao prednost i izborio plasman u drugo kolo turnira.