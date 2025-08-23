Pratite na SK: Rumunjka i Amerikanka bore se za naslov u Clevelandu

Podijeli :

via Guliver

Rumunjka Sorana Cirstea (WTA - 54.) i Amerikanka Ann Li (WTA - 69.) borit će se za naslov na WTA teniskom turniru u Clevelandu.

Cirstea je u polufinalu eliminirala Ruskinju Anastasiju Zaharovu sa 6:1, 7:5 i borit će se za svoj treći WTA naslov u karijeri.

U drugom polufinalnom susretu Ann Li je svladala drugu nositeljicu Kineskinju Wang Xinyu 6:3, 5:7, 6:4. i pokušat će osvojiti drugi WTA naslov u karijeri.

