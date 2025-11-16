Pratite na SK: Novo poglavlje najuzbudljivijeg rivalstva

Podijeli :

GiorgioxMaiozzi IPAxSport via Guliver

Carlos Alcaraz ili Jannik Sinner?

Španjolac i Talijan bez premca gospodare svjetskim tenisom, a ove su sezone igrali u finalima triju Grand Slamova i dvaju Mastersa. Trofej na Wimbledonu pripao je Sinneru, dok je Roland Garros, US Open, Rim i Cincinnati osvojio Alcaraz.

U međusobnim dvobojima mladić iz Murcije vodi 10-5. Nakon prvih sedam mečeva rezultat je bio 3-4 za 24-godišnjaka iz Južnog Tirola, ali u prethodnih osam susreta Carlitos je predstavljao penicilin za „stroj s Čizme“, koji ga je nadigrao samo u All England Clubu.

Simpatični španjolski tenisač već je osigurao prvo mjesto na kraju sezone, a dodatni motiv u finalu imat će u činjenici da mu trofej završnog Mastersa nedostaje kako bi njegova kolekcija dostignuća bila korak bliže savršenstvu.

Sinner je prošle godine osvojio Torino uvjerljivom pobjedom nad Taylorom Fritzom, dok ga je 365 dana ranije u borbi za naslov na sličan način zaustavio Novak Đoković.

U nedjelju nas očekuje još jedna epizoda blockbustera koji prijeti ući među najveća rivalstva bijelog sporta. Put do toga je dug, ali oni su spremni koračati naprijed do iznemoglosti.

Zato svi pred ekrane, 18 sati, SK2!