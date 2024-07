Poznato kada će Vekić igrati za polufinale Wimbledona

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić i Novozelanđanka Lulu Sun u utorak će se boriti za plasman u polufinale Wimbledona od 14 sati po srednjoeuropskom vremenu na terenu 1 u All England Clubu (uz prijenos na Sport Klubu).

Nakon njih, za mjesto u polufinalu turnira tenisača borit će se branitelj naslova Carlos Alcaraz i Amerikanac Tommy Paul.

Na središnjem terenu će prvi meč, s početkom u 14.30 sati, igrati prvi tenisač svijeta Jannik Sinner i Rus Danjil Medvjedev, a nakon njih će na teren Talijanka Jasmine Paolini i Amerikanka Emma Navarro,

Pobjednica tog dvoboja će u polufinalu igrati protiv bolje iz susreta Vekić – Sun.

Posljednja hrvatska tenisačica koja je došla do polufinala na Grand Slam turniru u pojedinačnoj konkurenciji bila je Mirjana Lučić-Baroni, koja je to ostvarila 2017. na Australian Openu. Makaranka je i jedina hrvatska polufinalistica u Wimbledonu, a do tog je rezultata stigla 1999. sa 17 godina, kad je u tri seta poražena od legendarne Nijemice Steffi Graf.