Oglasio se trener kojeg je Sinner otpustio zbog doping skandala

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver

Jannik Sinner, prvi tenisač svijeta, trenutno je u centru pažnje zbog doping skandala koji je potresao tenisku javnost.

Ovaj slučaj nije izazvao interes zbog njegovih sportskih uspjeha, već zbog pozitivnih doping testova na zabranjeni klostebol. Sinner je dva puta bio pozitivan, prvo tokom turnira u Indian Wellsu 10. ožujka, a zatim osam dana kasnije.

Kao posljedica ovog skandala, Sinner je odlučio prekinuti suradnju sa svojim kondicijskim trenerom Umbertom Ferrarom i fizioterapeutom Giacomom Naldijem. Sinner je tvrdio da su njih dvojica odgovorni za to što je zabranjena supstanca dospjela u njegov organizam. Iako ih je prvobitno zadržao u svom timu, pritisak javnosti i medija bio je preveliki, što je dovelo do njihove smjene neposredno pred početak US Opena.

Naldi se oglasio na društvenim mrežama, iznoseći svoje viđenje situacije. U svom emotivnom obraćanju, Naldi je izrazio nezadovoljstvo načinom na koji su mediji tretirali slučaj.

“Zaista je točno da postoje dva kolosijeka pravde: pravi koji se odnosi na sankcije suda i onaj (nažalost efikasniji) koji podrazumijeva sankcije od strane medija. Ovaj drugi je prečesto površan i rijetko je zasnovan na konkretnim činjenicama, koje su u ovom slučaju, štoviše, javne. Kao gledatelj, uvijek sam se pitao što je cilj kada se od pravnog slučaja radi spektakl, ako ne da sudim, stvaram ili uništavam ljude i njihovu reputaciju.

Danas kada sam ja protagonist, imam potvrdu za to! Prije godinu i pol dana pridružio sam se fantastičnoj grupi, koju čine dobri ljudi, odlični profesionalci, saputnici. S njima sam doživio trenutke radosti i bola, podijelio emocije, uživao u pobjedama i proživljavao poraze. S ljudima iz ove grupe stvorio sam jaku vezu, ali prije svega uspio sam ostvariti velike ciljeve, koji su nam pomogli da uđemo u povijest talijanskog tenisa. Ponosan sam što sam bio dio ovog sjajnog tima, svjestan da bio 100 posto profesionalan, ali i da sam dao više, jer kada uložiš svoje srce sigurno je da daješ više.

Boli pomisao da više nisam dio toga, teško je ne biti u boksu s timom i navijati za Jannika, ali morat ću se brzo naviknuti. Hvala Vagno, Darren, Umbe, Cipo, bilo je to prelijepo putovanje, nezaboravna priča. Zahvalnost dugujem i Janniku, sretno, prvak si. „Nastavi lov!“ Hvala i Alexu, Josephu, Larryju, Pierreu, Rubenu i svim važnim ljudima za Tim. Na kraju, hvala svima koji ovih dana nisu površno sudili”, rekao je.