Nevjerojatni Đoković nakon više od četiri sata igre pobijedio Sinnera i izborio 38. Grand Slam finale

Prvo polufinale Australian Opena bilo je dramatično te je Carlos Alcaraz uz borbu s grčevima svladao i Alexandera Zvereva s 3-2 u setovima. Nakon takvog meča teško je bilo očekivati da će Jannik Sinner i Novak Đoković odraditi jednako uzbudljiv meč. Talijan i Srbin odigrali su više od četiri sata tenisa, a do pobjede je na kraju došao Srbin s 3-2 u setovima.

Sinner je prvi set osvojio sa 6:3 te se činilo da bi meč Đokovića i Sinnera mogao ponovno biti jednosmjeran. No, nevjerojatni Đoković nije se slagao s tim. Drugi set je osvojio sa 6:4 da bi u trećem Sinner ponovno zaigrao bolje.

Kod 5:4 je napravio break za vodstvo od 2-1 u setovima, ali ni to nije spriječilo Srbina da ostane u igri. U prvom gemu seta napravio je break te je sa 6:4 odveo meč u peti set. Iako se tamo mučio na servisu, došao je do breaka kod 4:3, a nakon toga je spasio i 0-40 te je došao na gem do pobjede.

Sinner je smanjio ja 5:4, ali je Srbin bio siguran na svom početnom udarcu za pobjedu od 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:4. Tako je izborio svoje 38. Grand Slam finale, a za povijesni 25. naslov igrat će protiv Carlos Alcaraza.

I mladi Španjolac lovi povijest jer bi naslovom postao najmlađi muški tenisač koji je kompletirao Career Grand Slam, odnosno osvajanje sva četiri Grand Slama.