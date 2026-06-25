Nakon 112 godina mijenjaju ime: ITF od sada nosi novi naziv

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Guliver

Međunarodni teniski savez, osnovan 1913. godine, od četvrtka je promijenio svoj naziv iz ITF u World Tennis, a vodstvo te organizacije ima ambiciozan plan povećati broj osoba koji se bave tenisom za 30 posto do 2035. godine.

“Tenis već sada jest jedan od najvećih sportova na svijetu, ali mi želimo biti još glasniji kako bismo doprinjeli i do onih koji nas još nisu otkrili: Tenis za sve, a najvažnije od svega – tenis za tebe! Ako više ljudi igra, gleda ili prati, svi smo na dobitku. To je budućnost kojoj težimo.

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Vjerujemo kako je moguće povećati sudjelovanje na globalnoj razini sa sadašnjih 106 milijuna na 140 milijuna do 2035, što je povećanja za preko 30 posto. Želimo biti ambiciozni, ali istovremeno smatramo kako smo realistični”, stoji u otvorenom pismu predsjednika i izvršnog direktora World Tennisa Davida Haggertyja i Rossa Hutchinsa.

Promjenu imena Hutchins je objasnio željom da bude prepoznatljiv te se odijeli od organizacija kao što su ATP i WTA.

“ITF nije dovoljno poznat ili ga publika ne razumije u dovoljnoj mjeri kako bi imao pozitivan utjecaj na igru. World Tennis pokazuje našu globalnu prirodu i središnju točku nas kao organizacije”, smatra Hutchins.