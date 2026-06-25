Nijemci pišu o zaboravljenom Vatrenom: ‘Pritisnut je gumb za reset’

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dts Nachrichtenagentur dts_66472 via Guliver Images

Josipu Juranoviću slijedi ključno ljeto u karijeri. Dok Hrvatska nastupa na Svjetskom prvenstvu bez njega, 30-godišnji branič mora se u Union Berlinu ponovno izboriti za važnu ulogu.

Njemački Kicker u tekstu s naslovom “Pritisnut je gumb za reset. Juranović konačno mora krenuti.” piše da je za Juranovića vrijeme za novi početak nakon razdoblja obilježenog ozljedama i nedostatkom kontinuiteta. Nakon sjajnog ulaska u klub poslije dolaska iz Celtica početkom 2023. godine, kada je brzo postao jedan od važnijih igrača momčadi, kasnije su ga problemi s ozljedama usporili.

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Poseban izazov čeka ga na poziciji desnog beka, gdje će se ponovno boriti za mjesto s kapetanom Christopherom Trimmelom. Juranović dosad nije uspio trajno preuzeti početnu poziciju, a u novoj sezoni mora pokazati kontinuitet kako bi ponovno stekao povjerenje kluba.

Izostanak s Mundijala dodatno je razočaranje za Hrvata koji je bio dio reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru, gdje je osvojio broncu. Ipak, ljeto bez reprezentativnih obveza mogao bi iskoristiti za potpuni oporavak i povratak u najbolju formu.

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