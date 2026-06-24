FIFA zakinula Hrvate: Svi su iznenađeni čudnom odlukom nakon utakmice

Podijeli :

(AP Photo/Stephanie Scarbrough) via Guliver Image

Hrvatska je u Torontu proslavila iznimno važnu pobjedu protiv Paname (1:0), no nakon utakmice u središtu pozornosti našla se jedna u najmanju ruku bizarna, ako ne i potpuno kontroverzna odluka krovne nogometne organizacije.

Iako su Vatreni uzeli sva tri boda, FIFA-ina nagrada za igrača utakmice (“Player of the Match”) iznenađujuće je otišla u ruke poražene momčadi.

Dalić: Ljutit sam, moramo zaboraviti ovu utakmicu Junak Hrvatske pobjede: ‘Nismo ih podcijenili, ali…’ Gvardiol o izlasku na poluvremenu: ‘Nisam bio uključen u igru’

Umjesto strijelca Ante Budimira, asistenta Josipa Stanišića, slavljenika LukeModrića (upisao 200. nastup) ili neumornog Martina Baturine, priznanje je dobio panamski reprezentativac Cristian Martínez.

Da stvar bude još zanimljivija, Martinezova pojedinačna statistika s ovog susreta izgleda blago rečeno prosječno, pa čak i poražavajuće za nekoga tko je proglašen najboljim na terenu.

Naime, panamski veznjak utakmicu je završio sa svega 24 točna dodavanja iz 34 pokušaja, a u napadačkom segmentu bio je potpuno bezopasan – nije kreirao nijednu jedinu priliku za gol, ostvario je tek dva dodira s loptom u hrvatskom kaznenom prostoru, a ubačaji su mu bili stopostotno promašeni (nula od sedam preciznih ubačaja)…