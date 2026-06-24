Dalić: Ljutit sam, moramo zaboraviti ovu utakmicu

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Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na Svjetskom prvenstvu nakon što je u Torontu teškom mukom svladala Panamu rezultatom 1:0.

Pogodak odluke postigao je Ante Budimir u 54. minuti, a izbornik Zlatko Dalić nakon susreta je otvoreno priznao da, unatoč osvojena tri boda, igra na terenu nije bila idealna te da je u svlačionici morao burno reagirati.

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“Prvo, čestitam dečkima, ali moram čestitati i protivniku koji je bio organiziran i pošteno nas namučio. Htjeli smo u pripremi utakmice igrati s krilima, zbog čega je Marco Pašalić dobio prednost ispred Petra Sučića. Igrali smo pod pritiskom i bili smo u grču. Zato sam na poluvremenu onako reagirao jer sam to htio promijeniti. Duge lopte su nas uništavale, svaka druga lopta je bila njihova. Zbog toga sam bio ljut, ali dobro je ispalo. Moramo zaboraviti ovu utakmicu i okrenuti se Gani”, započeo je izbornik svoje izlaganje na konferenciji za novinare.

Pritisak imperativa pobjede nakon uvodnog poraza od Engleske sputao je njegove izabranike, što Dalić nije skrivao pred novinarima.

“Iskreno, nisam očekivao da će biti ovako teška utakmica. Mi nismo najbolje reagirali, što pripisujem tom pritisku jer smo morali uzeti tri boda. Bili smo sputani, nekako smo dali gol pa je bilo lakše. Nisam najsretniji igrom, pogotovo s fazom obrane u prvom poluvremenu. Zaboravit ću to i okrenuti se onome što nas čeka. Protivnik me iznenadio svojom kvalitetom, brzinom i organizacijom”, priznao je Dalić.

Ključ pobjede ležao je u dvostrukoj izmjeni i promjeni taktičkog sustava na samom odmoru, čime je zaustavljena opasna tranzicija suparnika.

“Napravili smo na pauzi promjene i u sistemu jer smo imali dosta problema u fazi obrane što smo htjeli zaustaviti. Kada smo se otvarali, bili smo nemoćni i prespori za protivnika. Te naše promjene su nam donijele sigurnost i na kraju stabilnost. Morali smo reagirati pa su te promjene bile korektne”, pojasnio je taktički manevar.

Unatoč problemima na travnjaku, podrška s tribina u Kanadi ponovno je bila fascinantna, a susret je protekao i u znaku povijesnog jubileja kapetana.

“Za nas je ovo velika stvar jer znamo što ljudima u Kanadi ovo znači. Hvala im na velikoj podršci, oni su uvijek uz nas. Pokazalo se koliko je važna ta sinergija i to zajedništvo s navijačima. Oni su nas nosili i to nam jako puno znači. Moramo biti presretni što ga imamo. Kada netko za klub upiše 200 nastupa, to je puno, a kamoli za reprezentaciju. Ove ovacije koje dobiva od apsolutno svih navijača… 200 nastupa za reprezentaciju nema puno igrača. Daj Bože samo da mu podari zdravlje da što dulje igra”, emotivno je poručio Dalić o Luki Modriću.

Pogled je za kraj usmjerio prema Gani, idućem suparniku u skupini, koja je remijem protiv Engleske dokazala da posjeduje iznimnu kvalitetu.

“Danas je Gana pokazala svoju kvalitetu. Spriječili su ih da budu dominantni kao protiv nas. Čekaju svoju prigodu i imaju kvalitetne igrače u tranziciji. Oni su već praktički osigurali drugi krug, a mi se moramo pripremiti za tu utakmicu. Ta tranzicija će biti jako važna. Imali su i protiv Engleske takvih situacija, a Panamu su tako dobili”, zaključio je Dalić.