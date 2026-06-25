BiH je u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva, evo protiv koga će tamo igrati

Podijeli :

(AP Photo/Lindsey Wasson) via Guliver Image

Bosna i Hercegovina osigurala je plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva nakon raspleta u skupini C.

Brazil je uvjerljivo svladao Škotsku 3:0, dok je Maroko bio bolji od Haitija 4:2, čime su Brazilci i Marokanci prošli dalje, a Škoti ostali čekati rasplet među trećeplasiranim reprezentacijama.

VIDEO / Zmajevi lete prema nokaut-fazi: Pogledajte povijesne golove BiH u pobjedi protiv Katara VIDEO / Vinicius odveo Brazil do prvog mjesta, Neymar zaradio ovacije! Maroko slavio u sjajnom susretu protiv Haitija

BiH je ranije pobijedila Katar 3:1 i završila treća u skupini B. Nakon brazilske pobjede postalo je jasno da će se naći među osam najboljih trećeplasiranih momčadi jer u nekoliko skupina nijedna trećeplasirana reprezentacija više ne može preskočiti njezin učinak.

Reprezentacija BiH tako je izborila tek prvi plasman u nokaut-fazu svjetskih prvenstava u svojoj povijesti. Na premijernom nastupu 2014. godine završila je natjecanje u skupini.

Kada je riječ o suparniku u šesnaestini finala, Bosanci i Hercegovci mogu igrati protiv SAD-a ili Njemačke. Ipak, gotovo svi mogući scenariji vode ih prema dvoboju s Amerikancima, jednim od domaćina turnira. Taj bi se susret igrao 1. srpnja u Santa Clari, dok je ogled s Njemačkom tek malo vjerojatna opcija.