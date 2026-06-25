Ganski reprezentativac poslao poruku Vatrenima: ‘Uzet ćemo tri boda’

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AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Ganski veznjak Kwasi Sibo poručio je da njegova reprezentacija u potpunosti razmišlja samo o Hrvatskoj, protiv koje će u posljednjem kolu skupine L tražiti pobjedu i prvo mjesto.

Nakon remija s Engleskom, Sibo je istaknuo da je dvoboj s Vatrenima najvažniji susret grupne faze za Ganu te izrazio uvjerenje da njegova momčad može do sva tri boda.

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“Sada slijedi Hrvatska i jednostavno vjerujem da ćemo uzeti tri boda jer želimo biti prvi u skupini”, rekao je Sibo.

“Ne osvrćemo se. Protiv Engleske smo se puno branili, ali smatram da smo imali jednu priliku kojom smo možda mogli osigurati i sva tri boda”, dodao je.

Gana uoči posljednjeg kola i dalje drži sve u svojim rukama, dok Hrvatska također ima dobre izglede za prolazak u nokaut-fazu. Vatreni mogu osigurati plasman među 32 najbolje reprezentacije i kroz poredak trećeplasiranih, ovisno o raspletima u ostalim skupinama.