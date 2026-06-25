Poznat je prvi par u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva

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AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Poznat je prvi službeno potvrđeni dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

Nakon raspleta u skupinama A i B, Južnoafrička Republika, drugoplasirana reprezentacija skupine A, igrat će protiv Kanade, pobjednika skupine B. Susret je na rasporedu 28. lipnja u Inglewoodu.

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Do takvog raspleta došlo je nakon pobjede Južnoafričke Republike nad Južnom Korejom (1:0) te slavlja Meksika protiv Češke, kojim su Meksikanci osigurali vrh skupine A.

Završni poredak skupine A utjecao je i na moguće parove u nastavku natjecanja. Prema trenutačnim projekcijama, Južna Koreja mogla bi igrati protiv pobjednika skupine G, gdje je Egipat najbliži prvom mjestu. Istodobno, Senegal bi kao jedna od trećeplasiranih reprezentacija trenutačno bio na putu prema dvoboju s Meksikom.

Ipak, konačna slika ždrijeba još nije zaključena jer brojne skupine tek trebaju odigrati posljednje kolo. Ono što je sigurno jest da će prvi susret nokaut-faze donijeti okršaj Južnoafričke Republike i Kanade.