Nadal uskoro postaje trener? ‘Zbog priče Đoković – Murray koja je upravo započela…’

Nedavno je objavljeno kako će Novaka Đokovića trenirati Andy Murray.

Rafael Nadal prije nekoliko dana rekao je zbogom tenisu na Davis Cupu. Ali, Mats Wilander, bivši prvi reket svijeta i sedmerostruki Grand Slam pobjednik, smatra da bi i Španjolac uskoro mogao poći istim putem kao i Murray i postati trener.

“Velika je mogućnost da će se Nadal vratiti u tenis kao trener”, Šveđanin je izjavio za Eurosport.

“I očito, zbog priče Đoković – Murray koja je upravo započela. Mogu čak zamisliti da Nadal trenira, primjerice, Carlosa Alcaraza”, poručio je Wilander i otkrio kako bi Nadal mogao pomoći Alcarazu u nekim segmentima igre.

“Jedina stvar koja nedostaje Alcarazu je zadržavanje iste razine intenziteta, od prvog do posljednjeg poena. Nadal je bio majstor u održavanju istog fokusa od prvog do posljednjeg poena. Alcaraz, u ovom trenutku, ne može to u svakom meču. Nadal je to mogao.”