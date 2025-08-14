Furiozni Sinner ostavio protivnika na dva gema i ušao u polufinale Cinncinnatija

Podijeli :

MARCIN CHOLEWINSKI via Guliver

Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, trebao je samo 71 minutu za pobjedu 6-0, 6-2 protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (ATP - 28.), kojom je postao prvim polufinalistom ovogodišnje ATP Masters 1000 turnira na tvrdoj podlozi u Cincinnatiju.

Zanimljivo, ovo je tek prva pobjeda Sinnera u njihovim međusobnim dvobojima, a posljednji su odigrali baš u Cincinnatiju 2022. Tada je to bio dvoboj osmine finala, a kanadski tenisač je pobijedio u tri seta, nakon što je iste godine u dva seta svladao Talijana u osmini finala madridskog Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi.

Trebali su igrati u Madridu i prošle godine, ali je Sinner zbog ozljede morao odustati od tog četvrtfinalnog dvoboja.

“Osveta” branitelja prošlogodišnjeg naslova u Cincinnatiju je bila nemilosrdna. U prvih pet gemova Sinner je Auger-Aliassimeu prepustio šest poena, a u najdužem gemu prvog seta je iskoristio četvrtu set-loptu za čistih 6-0.

Kanađanin je drugi set otvorio ‘breakom’ i potvrdio ga za vodstvo 2-0. No, uslijedio je novi Sinnerov niz od šest gemova, u kojem je suparniku prepustio osam poena i triput mu oduzimao servis.

Talijan u polufinalu čeka pobjednika dvoboja između Danca Holgera Runea (ATP – 9.) i najvećeg iznenađenja turnira, francuskog kvalifikanta Terencea Atmanea (ATP – 136.).

Masters 1000 turnir iz Cinncinnatija možete pratiti ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.