Lanjski polufinalist US Opena i peti igrač svijeta povukao se zbog ozljede

Mark Greenwood via Guliver Images

Jack Draper postao je najviše rangirani tenisač koji je završio nastup na US Openu.

Draper je očito požurio s povratkom na Tour budući da je posljednji put prije dolaska u New York nastupio na Wimbledonu početkom srpnja kada je u drugom kolu izgubio od Marina Čilića.

Već je tada osjećao probleme s lijevom nadlakticom i zbog toga je odlučio preskočiti sve pripremne turnire uoči US Opena. Bilo je prilično izvjesno da ozljeda nije u potpunosti zaliječena pa je mnoge začudilo što se uopće pojavio na posljednjem Grand Slamu sezone.

Uz puno muke prošao je 203. igrača svijeta, Argentinca Federica Gomeza 3-1 u setovima, ali je onda odlučio predati bez borbe pa će tako Belgijanac Zizou Bergs proći u treće kolo bez odigranog poena.

Ljevoruki Britanac bio je postavljen za petog nositelja, a njegovim ranim ispadanjem otvara se dio ždrijeba u kojem su od nositelja Musetti (10.), Cobolli (24.) i Diallo (31.).

Draper je lani u New Yorku igrao polufinale tako da ga na ATP listi čeka pad od nekoliko mjesta.