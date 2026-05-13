Lukas jedina hrvatska preostala predstavnica na Zagreb Openu, poraz Ivaniševićevog sina

Foto: Hrvatski teniski savez

Tena Lukas jedina je hrvatska predstavnica koja je izborila nastup u 2. kolu W75 ITF World Tour "Zagreb Opena" pobijedivši drugu nositeljicu Tajvanku Joannu Garland sa 6-2, 6-2.

Sjajno je Tena iskoristila pozivnicu i činjenicu da protiv sebe ima igračicu kojoj zemlja nije najbolja podloga te se plasirala u osminu finala na zagrebačkoj Šalati.

“Odigrala sam dosta solidan meč, nisam imala puno pogrešaka i mislim da se to na kraju isplatilo. Od početka sezone, jako dobro igram, ali rezultati nikako da dođu. Ako nastavim ovako, nadam se da ću do kraja sezone imati neke jako dobre rezultate”, poručila je Lukas nakon uvjerljive pobjede.

Za plasman u četvrtfinale suparnica će joj biti Ruskinja Erika Andrejeva koja je sa 6-3, 6-1 svladala braniteljicu prošlogodišnjeg naslova, Zagrepčanku Taru Wuerth.

Bez plasmana u osminu finala ostale su još tri hrvatske igračice. U nastavku jučer prekinutog dvoboja, 23-godišnja francuska predstavnica Selena Janićijević je dovršila preokret i svladala 17-godišnju Mihaelu Les sa 6-7 (1), 6-2, 6-2.

Dora Mišković je odlično započela dvoboj s Turkinjom Aylom Aksu i osvojila prvi set sa 6-2, ali je u preostala dva seta turska tenisačica bila nadmoćna te ih osvojila sa 6-3 i 6-0.

Od Lucije Ćirić Bagarić je sa 6-4, 6-1 bolja bila Kineskinja Sun Xinran.

Na ATP Challengeru tenisača Emanuel Ivanišević se nije uspio probiti do osmine finala, a zaustavio ga je Nijemac Diego Dedura-Palomero svladavši ga sa 6-1, 6-3.

Nažalost, turnir je morao napustiti Australac Thanasi Kokkinakis. Naime, nakon što je uspješno prošao kvalifikacije i u srijedu trebao igrati protiv Francuza Yannicka Theodorea Alexandrescoua, 30-godišnji australski tenisač je odustao zbog ozljede.

Iz ATP-a nisu specificirali o kakvoj se ozljedi radi. Mladi 18-godišnji francuski tenisač je tako prošao u osminu finala bez borbe, jer se nitko od poraženih u kvalifikacijama nije upisao na listu “sretnih gubitnika”, da bi mogao uskočiti u ždrijeb umjesto Kokkinakisa.