ITF W50 Zagreb Open: Trijumf Talijanke Giorgije Pedone

RobertoxBettacchi IPA Sport via Guliver

Talijanska 19-godišnja tenisačica Giorgia Pedone (WTA - 279.) nova je pobjednica Zagreb Opena, ITF W50 turnira koji je u nedjelju završen uzbudljivim finalom na središnjem terenu teniskog centra na Šalati, u kojem je Talijanka svladala 18-godišnju Ruskinju Jelenu Pridankinu (WTA - 259.) sa 2-6, 6-2, 7-5.

Za Pedone je to drugi profesionalni naslov u karijeri, ujedno i najveći, a njime će doći do svog najboljeg renkinga u karijeri, 257. mjesta na WTA ljestvici.

Unatoč porazu u finalu i Jelena Pridankina će u ponedjeljak biti najbolje plasirana u karijeri, a zauzimat će 244. poziciju na pojedinačnoj WTA ljestvici.

Pridankina je u prvom setu od 2-2 nanizala četiri gema i osvojila prvi set. U drugom je Pedone uzvratila istom mjerom prepustivši Ruskinji dva gema, a Talijanka je povela i 4-0 u odlučujućoj dionici meča.

No, Pridankina se nije predavala i vratila se do 4-4. Pedone je držala servis za 5-4, a kod 5-5 je Talijanka spasila dvije ‘break’-lopte. U 12. gemu je Pedone došla do 0-40. Pridankina je spasila dvije meč-lopte, ali ne i treću, na koju talijanska tenisačica izvela precizan napad i došla do najveće pobjede u karijeri.