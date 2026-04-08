Hrvatska izgubila od Srbije u BJK Cupu i ostala bez prilike za promociju u viši rang

Hrvatska je popodne u Portugalu pobjedom protiv Litve otvorila skupinu 1 Billie Jean King Cupa, a već istog dana igrala je i susret drugog kola. Protivnice hrvatske reprezentacije bile su srpske tenisačice koje su na kraju upisale pobjedu koja ih je odnijela u borbu za promociju.

Iako je Petra Marčinko protiv Litve prekinula niz od osam uzastopnih poraza, protiv Srbije se vratila lošim navikama te je sa 6:4, 6:1 izgubila od Teodore Kostović koja ju je porazila na WTA 125 turniru u Dubrovniku.

Ružić pobjedom osigurala trijumf Hrvatskoj nad Litvom u BJK Kupu

Nakon nje je na teren u Portugalu izašla Antonia Ružić čija je protivnica bila Lola Radivojević. Međimurka povela je s 3:0 u prvom setu, ali je do kraja prve dionice uspjela osvojiti tek jedan gem te je Srpkinja osvojila prvi set sa 6:4.

U drugom setu Radivojević je rano došla do breaka, a iako se Ružić ekspresno vratila, jednako brzo se ponovno našla u zaostatku. Nakon toga je srpska tenisačica zadržala prednost i upisala pobjedu od 6:4, 6:4.

Tom pobjedom Srbija je osigurala prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Čak i ako izgube od Litve u posljednjem kolu, ne mogu ih stići ni Hrvatska, a ni Slovačka.

Tako hrvatske tenisačice neće ponovno ići u borbu za promociju, nego će i iduće godine biti u skupini 1.