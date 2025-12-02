Hrvatska dobiva još jedan WTA turnir! ‘Stigla licenca u jednu od najljepših destinacija’

Podijeli :

xLiveMedia RobertaxCorradinx via Guliver

Hrvatska prvi put u povijesti ima dva WTA turnira, uz Makarsku, domaćin vrhunskog ženskog tenisa postaje i Dubrovnik, a WTA Dubrovnik Open službeno je najavio Feliks Lukas, direktor WTA Makarska Opena, koji je dobio licencu za novu sportsku manifestaciju..

“Za 20. obljetnicu turnira napravili smo povijesni iskorak i doveli još jednu WTA licencu u Hrvatsku i to u jednu od najljepših destinacija. Dubrovnik, sa svojom svjetskom prepoznatljivošću prirodni je partner za ovakav projekt. WTA Dubrovnik Open bit će važna platforma za hrvatske tenisačice, ali i snažan međunarodni promotivni događaj koji povezuje sport, turizam i lokalnu zajednicu. Uvjeren sam da će Dubrovnik, baš kao i Makarska, vrlo brzo postati jedno od omiljenih odredišta igračica na svjetskoj razini”, kazao je Lukas, predstavnik svih WTA turnira kategorije 125 u Europi, na Bliskom istoku i u Africi.

WTA Dubrovnik Open održat će se od 23. do 29. ožujka na terenima Tenis kluba Dubrovnik na Lapadu. Bit će to prvi europski WTA turnir 125 serije nakon američke turneje i događaj koji otvara proljetnu sezonu profesionalnih turnira na zemljanoj podlozi. U Hrvatskoj će se sezona i zatvoriti WTA Makarska Openom, turnirom koji se održava u tradicionalnom terminu u prvom tjednu lipnja.

“Prvi put dobili smo organizaciju profesionalnog turnira iz WTA kalendara, najprestižnije svjetske ženske teniske organizacije. Iznimno sam sretan što smo uspjeli uvrstiti Dubrovnik na tenisku kartu svijeta. Zahvaljujem gradonačelniku Matu Frankoviću i županu Blažu Pezu koji su prepoznali važnost ovog sportskog i turističkog događaja. Veliko hvala i Feliksu Lukasu što je odabrao Dubrovnik i pomogao nam dobiti zeleno svjetlo za organizaciju turnira. Ovaj turnir bitan je za mlade hrvatske tenisačice koje će imati priliku nastupiti na svjetskoj sceni, a posebno nas veseli što bi trebale igrati i naše Dubrovkinje – Ana Konjuh i Lucija Ćirić Bagarić. Slika našeg grada obići će cijeli svijet”, poručuje Marjan Konjuh, predsjednik Tenis kluba Dubrovnik i otac poznate tenisačice Ane Konjuh, naglasivši kako je ovo povijesni trenutak za dubrovački tenis.

“Uvjereni smo da će ovaj turnir imati snažan pozitivan učinak na našu županiju te da će Dubrovačko-neretvanska županija, uz ostvarenje svih infrastrukturnih preduvjeta, u godinama koje slijede postati nezaobilazno odredište na svjetskoj teniskoj karti”, izjavio je Blaž Pezo, župan Dubrovačko-neretvanske županije.

Grad Dubrovnik ovaj turnir vidi kao važan iskorak u sportskoj i turističkoj ponudi grada.

“Iznimno nam je zadovoljstvo i čast što će Dubrovnik biti domaćin ovako značajnog teniskog natjecanja koje će okupiti ponajbolje svjetske tenisačice i otvoriti europsku proljetnu sezonu profesionalnih turnira na zemljanoj podlozi. WTA Dubrovnik Open zasigurno će obogatiti kulturno-sportsku ponudu grada u predsezoni te stvoriti dodatnu vrijednost turističkom sektoru. Vjerujem da ovaj jedinstveni projekt ima priliku prerasti u novu, prepoznatljivu sportsku tradiciju našega grada, na ponos svih naših sugrađana i na korist cijeloj hrvatskoj teniskoj zajednici. Radujemo se što ćemo još jednom poslati jednu lijepu poruku u svijet, o Dubrovniku kao gradu sporta”, istaknuo je Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika.