Francuz priredio iznenađenje u Šangaju za prvu pobjedu protiv Top 10 igrača

111593374564 via Guliver

Francuski tenisač Giovanni Mpetshi Perricard (ATP-37) priredio je u nedjelju iznenađenje na ATP Masters 1000 turniru u Šangaju, pobijedivši u 3. kolu četvrtog igrača svijeta Amerikanca Taylora Fritza sa 6-4, 7-5.

Perricardu je protiv ovogodišnjeg polufinalista Wimbledona bio dovoljan po jedan break u svakom setu za plasman u osminu finala. Ujedno, Francuzu je to prva pobjeda u karijeri protiv TOP-10 tenisača.

“Ovo je velika stvar. Prva pobjeda protiv TOP-10 igrača uvijek je simbolična”, izjavio je Perricard, koji će u osmini finala igrati protiv desetog nositelja Danca Holgera Runea.

