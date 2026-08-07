Dopisnik blizak Šotičeku: Šego nije trebao vikati na njega, Rakitiću su također svi bili dinamovci…

Damir Maričić, bivši nogometaš Hajduka, Dinama i Zagreba, već godinama radi kao dopisnik Sportskih novosti iz Basela, pa je izbliza pratio razvoj Marina Šotičeka tijekom njegova boravka u švicarskom klubu.
U posljednje dvije sezone redovito je pratio njegove nastupe, razgovarao s mladim hrvatskim reprezentativcem i davao mu savjete tijekom razdoblja prilagodbe na novu sredinu.
Nakon što je Šotiček u prva dva nastupa za Hajduk pokazao vrlo dobre partije i pobrao brojne pohvale, Maričić je za Sportske novosti analizirao njegov napredak te objasnio zbog čega mladi krilni igrač u splitskom klubu trenutačno djeluje puno bolje nego u Baselu.
“Oduševljen sam kao je krenuo u Hajduku. Više sam puta s njim razgovarao u Baselu, kao da je igrao u nekom grču. Rekao sam mu: “Budi malo bezobrazniji.” Ima jako lagan korak i brz je, ali kad bi prošao igrača, kao da je stalno bio u dvojbi hoće li šutirati ili neće. Izuzetno mi je drago što je sad u Hajduku pucao nakon što bi si stvorio prostor”, kazao je pa nastavio.
“Šego je vikao na njega zašto nije dodao, nije to u redu ni lijepo od njega. Meni je baš bilo milo što nije pretjerano dodavao jer upravo to mu je bio problem u Baselu. Često bi dodao i kad je trebao pucati. U Hajduku sam kod njega konačno vidio odlučnost. Nakon što je promijenio adresu poslao sam mu čestitku, napisao sam: “Marine, došao si u veliki i ludi klub, želim ti sve najbolje, budi malo odlučniji jedan na jedan i pucaj.” Je li me poslušao ili nije, nije ni bitno, bitno je da je nastupio s boljim gardom i većim samopouzdanjem nego u Baselu.”
“Drugi trener bio mu je Ludovic Magnin, kod njega je nešto igrao, ali potom je stigao Stephan Lichtsteiner koji kao da ga je totalno izbrisao. Marin je izgubio sigurnost i dobro je da je otišao, dok je Lichtsteiner trenutačno prvi kandidat u švicarskoj ligi za otkaz. Kod njega je bio u trećem planu. Zato sam baš toliko zadovoljan onime što je odigrao u Varaždinu i Vilniusu”, objasnio je.
Dinamo je htio Šotičeka kada je ovaj odlazio iz Lokomotive, ali dogovor na kraju nije pao. Maričić tu povlači paralelu s Ivanom Rakitićem koji je iz obitelji sklone Dinamu postao hajdukovac.
“Lani me je nazvao novinar Slaven Alfirević i rekao kako je on čuo da je Šotiček hajdukovac. Nakon toga sam razgovarao s njim i kazao mi je da su u njegovoj obitelji svi dinamovci. Mogao bih ga usporediti s Rakitićem utoliko što je i Raketina obitelj strogo dinamovska, a on je na kraju postao gorljivi hajdukovac”, kazao je Maričić pa zaključio.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!