Tomiyasu se vraća u Premier ligu, postat će suigrač bivšeg Vatrenog

Nogomet 7. kol 202619:33 0 komentara
(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Pobjednik prošlosezonske Konferencijske lige, engleski nogometni prvoligaš Crystal Palace angažirao je japanskog braniča, 27-godišnjeg Takehira Tomiyasua.

Tomiyasu se tako vratio u Premier ligu nakon samo jedne sezone izbivanja, od 2021. do 2025. godine bio je član Arsenala, dok je prošlu sezonu proveo u Ajaxu iz Amsterdama.

Iz Crystal Palacea nisu precizirali period trajanja ugovora s Tomiyasuom.

Pitanje kako će to utjecati na status Borne Sose.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet