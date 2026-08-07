Tomiyasu se vraća u Premier ligu, postat će suigrač bivšeg Vatrenog

Pobjednik prošlosezonske Konferencijske lige, engleski nogometni prvoligaš Crystal Palace angažirao je japanskog braniča, 27-godišnjeg Takehira Tomiyasua.
Tomiyasu se tako vratio u Premier ligu nakon samo jedne sezone izbivanja, od 2021. do 2025. godine bio je član Arsenala, dok je prošlu sezonu proveo u Ajaxu iz Amsterdama.
Iz Crystal Palacea nisu precizirali period trajanja ugovora s Tomiyasuom.
Pitanje kako će to utjecati na status Borne Sose.
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