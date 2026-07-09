Evo protiv koga Pavić igra u finalu Wimbledona

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora u finalu će turnira parova u Wimbledonu igrati protiv prvih nositelja, Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena. Prijenos uživo ekskluzivno pratite u programu Sport Kluba.

Finale su prvi izborili Pavić i Arevalo koji su sa 7-6(8), 6-2 svladali njemačku kombinaciju Krawietz i Puetz. U drugom polufinalu su Heliovaara i Patten bili bolji od Australca Thanasija Kokkinakisa i Amerikanca Aleksandra Kovacevica sa 7-6(2), 7-6(8).

Heliovaara i Patten u subotnjem će finalu loviti treću zajedničku Grand Slam krunu u karijeri. Slavili su prvi put u Wimbledonu prije dvije godine, a najbolji su još bili prošle godine na Australian Openu.

Pavić je već osvojio Grand Slam titule u muškim parovima na sva četiri Grand Slam turnira. Na Australian Openu je slavio 2018. kada mu je partner bio Austrijanac Olivier Marach. Dvije godine kasnije je 33-godišnji Pavić pobijedio na US Openu zajedno s Brazilcem Brunom Soaresom. U Wimbledonu je prvi put podigao pehar pobjednika 2021. kada mu je partner bio Nikola Mektić, dok je sa sadašnjim Arevalom najbolji bio u Roland Garrosu 2024. godine.

Wimbledon, polufinale muških parova:

Harri Heliovaara / Henry Patten (Fin, VB/1) – Thanasi Kokkinakis / Aleksandar Kovacevic (Aus, SAD) 7-6(2), 7-6(8)

Mate Pavić / Marcelo Arevalo (Hrv, Sal/6) – Kevin Krawietz / Tim Puetz (Njem/7) 7-6(8), 6-2