Đoković u Ženevi došao na korak od povijesti, za stotku igra protiv Poljaka

Manu Fernandez via Guliver

Novak Đoković nastavlja s dobrom pripremom za Roland Garros. Na ATP 250 turniru u Ženevi je nakon laganih pobjeda u drugom kolu i četvrtfinalu slavio i u polufinalu. Tamo je ipak imao nešto teži zadatak protiv Camerona Norrieja koji mu je otkinuo set. Ipak je Đoković izvukao tešku situaciju te je u trećem setu zaigrao bolje i slavio s 2-1 u setovima.

Norrie ove sezone ne igra u dobroj formi pa je bilo pomalo neočekivano da je Britanac u Ženevi bio taj koji je pružio najveći otpor Đokoviću. U prvom setu držao se do 3:3 kada Srbin radi break koji čuva do kraja seta za 6:4 i vodstvo od 1-0 u setovima.

U drugom setu je ipak Britanac pružio veći otpor, odnosno većinu seta bio je u kontroli. Do breaka prednosti stigao je kod vodstva 2:1. Tu prednost čuvao je do 5:2 kada dolazi do set lopte koju ne koristi. Upravo tada je krenuo pad Norrieja koji u gemu koji je uslijedio ne koristi servis za set i Đoković se vraća do 5:5. Britanac tada uspijeva odvesti set u tie-break. Tamo je Norrie spasio i meč loptu te je na kraju iskoristio svoju drugu set loptu za 8-6 i odlazak u dionicu odluke.

U trećem setu je Đoković podigao svoju razinu te je rano došao do breaka. Nakon toga nije bilo povratka za Norrieja te je Đoković sa 6:4, (6)6:7, 6:1 izborio finale u Ženevi

Tamo će Srbin protiv Huberta Hurkacza pokušati postati treći tenisač u povijesti sa 100 naslova na ATP razini. To je dosad uspjelo Jimmyju Connorsu i Rogeru Federeru.