Đoković osigurao plasman u finale Atene

Novak Đoković plasirao se u svoje 144. finale u karijeri te će u subotu u Ateni igrati za svoju 101. titulu. U polufinalu je u dva seta svladao Nijemca Yannicka Hanfmanna sa 6:3, 6:4, a u odlučujućem meču odmjerit će snage s boljim iz dvoboja Musetti – Korda.
Đoković je odigrao svoj najbolji meč otkako je stigao u glavni grad Grčke. Prvi set riješio je zahvaljujući breaku u šestom gemu. Rutinski je na svoj servis osvojio ovaj dio igre sa 6:3.
Drugi set bio je mnogo zanimljiviji. Hanfmann je odigrao sjajan četvrti gem i s breakom poveo 3:1. Izgledalo je da bi meč mogao otići u treći set.
Međutim, to je bio samo alarm za buđenje. Novak je u sljedećem gemu odmah napravio rebreak i smanjio na 3:2. Tu nije stao – izjednačio je na 3:3, a zatim u sedmom gemu ponovno oduzeo servis za vodstvo 4:3.
Pokazalo se da je to bilo dovoljno za konačnu pobjedu. Uspio je mirno osvojiti gemove na svoj servis i privesti meč kraju
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!