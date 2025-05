Đoković nakon tri sata stigao do 100. trofeja u karijeri!

Dva dana nakon što je proslavio 38. rođendan, srpski tenisač Novak Đoković postao je treći tenisač u Open eri koji je osvojio sto trofeja na ATP Touru, Grand Slam turnirima i olimpijskim igrama, a do stotog naslov je došao na ATP 250 turniru u Ženevi, gdje je u finalu svladao Poljaka Huberta Hurkacza s 5-7, 7-6 (2), 7-6 (2).

U drugom setu nije bilo prilika za ‘break’ pa je osvajač druge dionice odlučen u ‘tie-breaku’. Đoković je bolje odigrao odlučujući gem u kojem je prepustio Hurkaczu svega dva poena.

No, Poljak je imao priliku pokvariti veselje Đokoviću i njegovim navijačima, kad je na početku trećeg seta došao do prednosti ‘breaka’. Izdržao je do 4-2, ali je onda Novak nanizao tri gema. Do kraja nije bilo prilika za ‘break’ pa je o pobjedniku turnira odlučio ‘tie-break’. U njemu je Đoković ponovno bio nepogrešiv, za razliku od Poljaka. Od 2-2 srpski tenisač je osvojio pet poena zaredom i u svom 143. finalu u karijeri došao do stotog trofeja.

Tako su američki rekorder Jimmy Connors (109 naslova) i Švicarac Roger Federer (103) dobili društvo, trećeg člana u “klubu 100”.

Hurkacz je u svom 12. finalu doživio četvrti poraz i ostao na osam naslova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.