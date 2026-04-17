Đoković ipak nije spreman, odustao i od Madrida!

Podijeli :

Laurent Lairys Panoramic via Guliver Images

Bivši najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković (38) odustao je od nastupa na Masters 1000 turniru u Madridu zbog ozljede desnog ramena.

“Madride, nažalost neću moći sudjelovati ove godine. Nastavljam oporavak s ciljem skorog povratka,” napisao je 24-struki Grand Slam pobjednik na svom Instagram profilu.

Đoković zbog problema s ramenom nije igrao od ispadanja u četvrtom kolu Indian Wellsa prije mjesec dana, nakon čega je propustio turnire u Miamiju i Monte Carlu.

Njegov povratak sada se očekuje na drugom Mastersu 1000 turniru u Rimu, tijekom prve polovice svibnja, prije Roland Garrosa, drugog Grand Slam turnira sezone.

Đoković trenutačno drži četvrto mjesto na ATP ljestvici. U Madridu je imao malo bodova za braniti, budući je prošle godine ispao u drugom krugu.

Masters u Madridu na rasporedu je od 20. travnja do 3. svibnja.